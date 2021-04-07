Україна без перемог втрималася в топі рейтингу ФІФА

Джерело:ФІФА
Міжнародна федерація футболу оновила рейтинг національних команд. Команді Шевченка вдалося зберегти своє місце.
Збірна України в оновленій класифікації посідає 24-те місце, як і раніше.
До теми УПЛ може завершитися раніше через інтереси збірної – журналіст
"Жовто-сині" мають в активі 1515,85 балів. У березні підопічні Шевченка провели три матчі. Поєдинки проти Франції, Фінляндії і Казахстану у кваліфікації ЧС-2022 завершилися із однаковим рахунком – 1:1.
Лідер списку незмінний – збірна Бельгії. Доповнюють топ-5 рейтингу команди Франції, Бразилії, Англії і Португалії. Найбільший прогрес продемонструвала збірна Сербії: балканці піднялися з 30-го на 25-те місце.Лідер збірної Маліновський – найкращий гравець Аталанти в березні