Международная федерация футбола обновила рейтинг национальных команд. Команде Шевченко удалось сохранить свое место.

Сборная Украины в обновленной классификации занимает 24-е место, как и раньше.

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"Желто-синие" имеют в активе 1515,85 баллов. В марте подопечные Шевченко провели три матча. Поединки против Франции, Финляндии и Казахстана в квалификации ЧМ-2022 завершились с одинаковым счетом – 1:1.

Лидер списка неизменный – сборная Бельгии. Дополняют топ-5 рейтинга команды Франции, Бразилии, Англии и Португалии. Наибольший прогресс продемонстрировала сборная Сербии: балканцы поднялись с 30-го на 25-е место.