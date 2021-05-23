Вже сьогодні ввечері підопічні Шевченка випробують свої сили у спарингу проти Бахрейну. Представники команд домовилися щодо ігрової форми.
Відбулася традиційна передматчева нарада між представниками збірної України та Бахрейну. Сторони домовилися, в якій формі проведуть товариський поєдинок.
До теми Офіційна заявка збірної України на матч з Бахрейном – у списку 5 дебютантів
Збірна України проведе зустріч у білому комплекті форми (воротар у чорному). Наші суперники вийдуть на поле у червоному екіпіруванні (голкіпер у зеленому).
Нагадаємо, що стартовий свисток арбітра пролунає о 21:00.