Вже сьогодні ввечері підопічні Шевченка випробують свої сили у спарингу проти Бахрейну. Представники команд домовилися щодо ігрової форми.

Відбулася традиційна передматчева нарада між представниками збірної України та Бахрейну. Сторони домовилися, в якій формі проведуть товариський поєдинок.

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Збірна України проведе зустріч у білому комплекті форми (воротар у чорному). Наші суперники вийдуть на поле у червоному екіпіруванні (голкіпер у зеленому).

Нагадаємо, що стартовий свисток арбітра пролунає о 21:00.