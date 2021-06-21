Наставник збірної України Андрій Шевченко назвав виконавців, які зможуть допомогти команді пробитися у плей-оф Євро-2020.

Раніше Шевченко повідомляв про травми Зубкова та Попова, тому їхня відсутність у заявці цілком прогнозована. Також звично поза складом опинився і Роман Безус.

Цікаво Втрати у збірній: Шевченко повідомив невтішні новини перед важливим матчем з Австрією

Офіційна заявка збірної України на матч проти Австрії:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар).

Захисники: Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі – Динамо), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва – Шахтар).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Марлос (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія)

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Бєсєдін (Динамо), Артем Довбик (СК Дніпро-1)

Матч Україна – Австрія відбудеться сьогодні, 21 червня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:00.