УАФ выразила готовность провести матч со Швейцарией 18 ноября: официальное заявление
Украинская ассоциация футбола выступила с официальным заявлением об отмене поединка со сборной Швейцарии.
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Национальная сборная готова к поединку в том составе, который сейчас находится в Швейцарии. Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на Covid-19, имеют право принимать участие в матче соответствии с Протоколом УЕФА о возвращении к игре,
– говорится в заявлении.
В списке сборной для участия в матче есть более 13 игроков, в том числе один вратарь.
Перенос матча Швейцария – Украина
Национальная сборная готова к поединку в том составе, который сейчас находится в Швейцарии. Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на Covid-19, имеют право принимать участие в матче соответствии с Протоколом УЕФА о возвращении к игре, - говорится в заявлении.
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