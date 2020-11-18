Украинская ассоциация футбола выступила с официальным заявлением об отмене поединка со сборной Швейцарии.

УАФ на официальном сайте сделала заявление, в котором настаивает на проведении встречу 18 ноября с неинфицированными игроками согласно правилам УЕФА.

Смотрите также Как сборная Украины планирует возвращаться из Швейцарии после отмененного матча

Национальная сборная готова к поединку в том составе, который сейчас находится в Швейцарии. Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на Covid-19, имеют право принимать участие в матче соответствии с Протоколом УЕФА о возвращении к игре,

– говорится в заявлении.

В списке сборной для участия в матче есть более 13 игроков, в том числе один вратарь.

Мы просим УЕФА способствовать получению от местной власти в Швейцарии решение об увольнении протестированных игроков от карантина и разрешения на их участие в матче,

– написано в заявлении.

Перенос матча Швейцария – Украина

Поединок 6-го тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией не произойдет 17 ноября. Украинскую команду отправили на карантин из-за вспышки коронавируса.

В УЕФА есть несколько вариантов относительно исхода матча. Наиболее вероятным является то, что результат матча будет определено жеребьевкой (победа Швейцарии, ничья или победа Украины).

В УАФ также отметили, что если сборной Украины за этот матч засчитают техническое поражение, они сразу же подадут протест.

Украина и Швейцария ведут борьбу за сохранение места в элитном дивизионе Лиги наций. Украинцы опережают соперников на три очка, поэтому в этом матче их устроит как победа, так и ничья. Сборной Швейцарии надо только побеждать.

Национальная сборная готова к поединку в том составе, который сейчас находится в Швейцарии. Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на Covid-19, имеют право принимать участие в матче соответствии с Протоколом УЕФА о возвращении к игре, - говорится в заявлении.