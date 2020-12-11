Директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов розповів, хто буде захищати інтереси української сторони в Спортивному арбітражному суді у справі щодо скасованого матчу Ліги націй Швейцарія – Україна.

"УАФ дійсно подала протест на рішення з приводу технічної поразки від збірної Швейцарії. На основі інформації, яка є сьогодні, ситуація виглядає обнадійливо. Нікому невідомо, чим закінчиться ця історія. Одна справа – подати заявку на протест, щоб потім не "зафукали", що, мовляв, не боролися за збірну в судах", – сказав Олександр в ефірі своєї авторської програми "Денисов Time".

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"Інше питання: яку базу під це готувати? Зараз неможливо озвучити всю інформацію, яка готується асоціацією. Не все можна говорити. Скажу тільки те, що УАФ чітко бачить можливість виграти цю справу. Команда, яка збирається воювати за скасування рішення УЄФА, дуже сильна і потужна. Вона вже має досвід боротьби не тільки в Лозаннському арбітражному суді, але і досвід співпраці з УАФ. Саме ці юристи виграли "справу Мораеса". Тоді стояло питання про технічну поразку збірної України. Це юристи з Іспанії та Швейцарії", – розповів Денисов.

"Подача документів пішла за прискореною процедурою, тобто справа буде розглядатися в стислі терміни. Можна очікувати, що справа буде розглянута в другій половині січня. Ми знаємо, що є цікавий прецедент в Лізі Європи – це матч Вільярреал – Карабах не відбувся. Дуже мало інформації навколо цієї гри. З азербайджанських ЗМІ відомо, що в команді не виявилося 13-ти гравців. Коронавірус скосив команду, коли вона приїхала в Іспанію. В іспанських ЗМІ навіть це толком не повідомляється. Повідомляється лише, що УЄФА найближчим часом розгляне це питання. Дуже цікаво, як цей кейс буде розглянуто і яке рішення буде прийнято", – заявив журналіст.