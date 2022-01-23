Чорноморець у спарингу розгромив Пріштіну з Косова. Одесити не залишили супернику жодних шансів та забили 4 голи.

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Голи на свій рахунок записали Цонєв, Русин та Пожег. Яскраву крапку у матчі поставив Георгій Цітаішвілі. Хавбек класно обіграв суперника та пробив у дальню дев'ятку – голкіперу лише залишалося проводжати м'яч поглядом.

Нагадаємо, Цітаішвілі став чемпіоном світу у складі України U-20, але потім вирішив прийняти грузинське громадянство. У складі Грузії він провів вже 4 матчі, але голами наразі не відзначався.