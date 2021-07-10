Георгій Цітаішвілі, який нещодавно прийняв грузинське громадянство, продовжить кар'єру в УПЛ. Він спробує показати себе в команді, яка щойно вийшла у найвищу першість українського футболу.

Талановитий грузинський вінгер Георгій Цітаішвілі знову вирушить в оренду. Цього разу дати шанс хавбеку може Чорноморець, який повернувся в УПЛ.

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20-річний футболіст минулий сезон провів у полтавській Ворсклі. Права на хавбека належать Динамо, але Луческу поки не бачить його в своїй команді.

В Полтаву Цітаішвілі не повернеться, тож змушений шукати шанс в інших клубах УПЛ.

Нагадаємо, Георгій був зіркою молодіжної збірної України, яка перемогла на чемпіонаті світу, однак згодом не зміг виправдати усіх авансів, які давало йому київське Динамо.