Талантливый грузинский вингер Георгий Цитаишвили снова отправится в аренду. На этот раз дать шанс хавбеку может Черноморец, который вернулся в УПЛ.

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20-летний футболист прошлый сезон провел в полтавской Ворскле. Права на хавбека принадлежат Динамо, но Луческу пока не видит его в своей команде.

В Полтаву Цитаишвили не вернется, поэтому вынужден искать шанс в других клубах УПЛ.

Напомним, Георгий был звездой молодежной сборной Украины, которая победила на чемпионате мира, однако впоследствии не смог оправдать всех авансов, которые давало ему киевское Динамо.