Ювілейний гол дозволив Циганкову обійти Віктора Леоненка у рейтингу найкращих бомбардирів Динамо в історії клубу. 23-річний півзахисник забив 66 голів у рамках чемпіонату України, 10 – в єврокубках та ще 4 у рамках Кубка України.

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Для позначки у 80 голів Циганкову довелося провести 197 матчів. Втім, аби перевершити Сергія Реброва, на рахунку якого 163 голи у футболці київського Динамо, Віктору потрібно ще багато разів залишити "автограф" у воротах суперника.

Топ-10 найкращих бомбардирів Динамо:

1. Сергій Ребров – 163 голи.

2. Максим Шацьких – 142 голи.

3. Андрій Ярмоленко – 137 голів.

4. Андрій Шевченко – 124 голи.

5. Олег Гусєв – 96 голів.

6. Артем Мілевський – 87 голів.

7. Віктор Циганков – 80 голів.

8. Віктор Леоненко – 79 голів.

9. Діого Рінкон – 70 голів.

10. Валентин Белькевич – 69 голів.