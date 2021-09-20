Ювілейний гол дозволив Циганкову обійти Віктора Леоненка у рейтингу найкращих бомбардирів Динамо в історії клубу. 23-річний півзахисник забив 66 голів у рамках чемпіонату України, 10 – в єврокубках та ще 4 у рамках Кубка України.
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Для позначки у 80 голів Циганкову довелося провести 197 матчів. Втім, аби перевершити Сергія Реброва, на рахунку якого 163 голи у футболці київського Динамо, Віктору потрібно ще багато разів залишити "автограф" у воротах суперника.
Топ-10 найкращих бомбардирів Динамо:
1. Сергій Ребров – 163 голи.
2. Максим Шацьких – 142 голи.
3. Андрій Ярмоленко – 137 голів.
4. Андрій Шевченко – 124 голи.
5. Олег Гусєв – 96 голів.
6. Артем Мілевський – 87 голів.
7. Віктор Циганков – 80 голів.
8. Віктор Леоненко – 79 голів.
9. Діого Рінкон – 70 голів.
10. Валентин Белькевич – 69 голів.