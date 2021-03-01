Циганков обігнав Мілевського у рейтингу бомбардирів Динамо: хто наступна жертва

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков вписує своє ім'я в історію легендарного клубу.

У матчі 16-го туру УПЛ Динамо розгромило Львів з рахунком 4:1. Вінгер Віктор Циганков забив свій 58-й гол у футболці Динамо в рамках українського чемпіонату.

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Таким чином, за цим показником 23-річний вінгер вже обійшов Артема Мілевського та зайняв 6 сходинку рейтингу. Його наступною жертвою має стати Віктор Леоненко, на рахунку якого 62 голи у рамках чемпіонату України.

Зазначимо, що у поточному сезоні УПЛ Циганков зіграв 15 матчів, забив 10 голів та віддав 3 результативні передачі.