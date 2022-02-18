На думку колишнього голкіпера збірної Рустама Худжамова, Руслану не варто переживати про ситуацію. Пост написав не він, тому на його положення у таборі національної команди це вплинути не має.

Цікаво "Йоб**ий сором": мережа вибухнула через пост дружини Маліновського про дружбу України з Росією

Це ж не Руслан написав. Ми не в 37-му році, де діти відповідають за вчинки своїх батьків, а чоловіки за дружин,

– вважає Худжамов.

Нагадаємо, Роксана Маліновська опублікувала у своєму інстаграмі сторіз, в якому була картинка про дружбу України з Росією. Також вона попросила "не забивати голову молоді пропагандою".

Сторіз викликало бурхливу реакцію мережі, тому дружина футболіста спочатку намагалася пояснити свій пост, а згодом й зовсім закрила свою сторінку.