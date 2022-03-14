"Таке відчуття, що це триває вже вічність. Страшна війна, це справжній фашизм – навіть не знаю, як пояснити словами. Одній людині щось наверзлося, і він вирішив напасти на мирну, вільну країну. Це найжахливіше. Як і всі українці, ми сподіваємось, що це чимшвидше закінчиться", – каже воротар.

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Пятов пригадав, як дізнався про повномасштабне вторгнення Росії:

24 лютого я прокинувся о 5 ранку від звуку, схожого на винищувач, що пролітає, а дружина прокинулась буквально за кілька хвилин від звуку вибуху. Вона не повірила й сиділа в шоці, а я одразу ж відкрив телефон, прочитав новини і побачив, що почалася війна. Далі пролунав ще один вибух, і ми зрозуміли, що треба діяти: збирати дітей, спускатися в паркінг, кудись у сховище, в підвал.

Кіпер донецької команди зізнався, що дуже уважно стежить за всім, що відбувається:

Також разом допомагаємо всім. Інформаційно також: ми повинні донести світові, що це – російська агресія, чому є багато фактів. Ми все бачимо на власні очі, все знімаємо, фіксуємо, а не те, що російська пропаганда, де просто на словах усе, де не наводять жодних фактів. Це взагалі абсурд.

Пятов каже, що кожен день для нього минає однаково, мов "день бабака": "Нічого не змінюється, бомбардування тривають, світ це все бачить, і діти це все бачать. Найстрашніше – діти гинуть, наші діти! Важливо, що ми всьому світові показуємо, що це справді просто геноцид".

Футболіст розповів, що разом з партнерами допомагає Збройним Силам України, а також звернувся до українців:

Щодня ви доводите, що є найсильнішою і найкращою нацією. Ми повинні триматися разом, адже тільки самі можемо допомогти собі. Ми знаємо, що в нас сильні духом люди, які впораються і які зможуть усе перебороти!