"Такое чувство, что это длится уже вечность. Страшная война, это настоящий фашизм – даже не знаю, как объяснить словами. Одному человеку что-то взбрендило, и он решил напасть на мирную, свободную страну. Это самое ужасное. Как и все украинцы, мы надеемся, что это как можно скорее закончится", – говорит вратарь.

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Пятов вспомнил, как узнал о полномасштабном вторжении России:

24 февраля я проснулся в 5 утра от звука, похожего на пролетающий истребитель, а жена проснулась буквально через пару минут от звука взрыва. Она не поверила и сидела в шоке, а я сразу же открыл телефон, прочитал новости и увидел, что началась война. Тут же прозвучал еще один взрыв, и мы поняли, что нужно действовать: собирать детей, спускаться в паркинг, куда-то в укрытие, в подвал.

Кипер донецкой команды признался, что очень внимательно следит за всем происходящим:

Также вместе помогаем всем. И информационно тоже: мы должны донести миру, что это – российская агрессия, чему имеется множество фактов. Мы все видим своими глазами, все снимаем, фиксируем, а не то, что российская пропаганда, где просто на словах все, где не приводят никаких фактов. Это вообще абсурд.

Пятов говорит, что каждый день для него проходит одинаково, как "день сурка": "Ничего не меняется, бомбардировки продолжаются, мир это все видит, и дети это все видят. Самое страшное – дети погибают, наши дети! Важно, что мы всему миру показываем, что это просто геноцид".

Футболист рассказал, что вместе с партнерами помогает Вооруженным Силам Украины, а также обратился к украинцам:

Хотел бы обратиться ко всем украинцам: каждый день вы доказываете, что являетесь самой сильной и лучшей нацией. Мы должны держаться вместе, потому что только сами можем помочь себе. Мы знаем, что у нас сильные духом люди, которые справятся и которые смогут все перебороть!