Збірна України не змогла втримати перемогу у важливому матчі відбору на ЧС-2022 з Боснією та Герцеговиною. "Жовто-сині" не зуміли зберегти контроль та темп гри.

На думку коментатора Віктора Вацка, "жовто-сині" мали перемагати у цьому матчі та гарантувати собі продовження боротьби за путівки на ЧС-2022. Але команда знову стала на ті ж самі граблі та втратила перемогу.

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Він переконаний, що Руслан Маліновський точно не завадив би збірній України, тим паче, що сам Петраков скаржився, що немає креативного футболіста, який міг би замінити Шапаренка.

Маліновський і в Бельгії грав на позиції 8-го номера, і в Аталанті. Він грає на позиції інсайда, може там посилити. Але це рішення і відповідальність тренера. Цей матч показав, що коли ти маєш в кишені 200 гривень, то розкидати їх – це шалена дуристика. Для мене відсутність Маліновського у збірній – це розкидання багатством, якого у тебе немає,

– сказав Вацко.

Також коментатор додав, що при перевазі у рахунку збірна України мала контролювати м'яч та змусити суперника побігати, а натомість віддала ініціативу та стала біля своїх воріт, за що і поплатилася.

Мені прикро, що ми впускаємо такі ситуації. Обіграли Фінляндію, граємо вдома – вигравай два матчі і виходь в плей-офф. А зараз знову валідол, корвалол, до церкви і став свічку за Фінляндію, Боснію, нічию,

– додав коментатор.

Нагадаємо, останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022 Україна зіграє у Боснії 16 листопада. В суперника ще є очна зустріч з Фінляндією.