УАФ намагається будь-що допомогти Реброву розірвати контракт з Аль-Айном та очолити національну команду. На думку члену виконкому Віталія Кварцяного, фахівець робить велику помилку.

Кварцяний переконаний, що зараз для 47-річного Реброва не потрібно покидати все заради тренерського містка збірної України. Розірвання контракту з Аль-Айном через 2 місяці після підписання може зіграти злий жарт в майбутньому, а тривалість співпраці з УАФ – справа туманна.

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Ще років 3-5 щось би вирішував з арабами, а потім би повернувся молодий, бадьорий у збірну на 10 років з перспективою. А зараз щось не вийде і що буде? Араби самолюбні, не візьмуть назад. А у нас швидко з негативом до людей. Раз плюнув – і ти вже в негативі. А до хорошого довго треба йти. Вважаю, це помилка,

– заявив Кварцяний.

Зазначимо, що УАФ досі не призначила головного тренера збірної України, хоча вже на початку вересня "жовто-сині" зіграють два матчі у кваліфікацїі на чемпіонат світу-2022 проти Казахстану та Франції.

Сергй Ребров намагається розірвати контракт з Аль-Айном, який він підписав лише 6 червня, однак вже 19 серпня в ОАЕ стартує сезон, тому власники клубу не готові прощатися з фахівцем.