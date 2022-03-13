"С моей семьей пока все хорошо. Мы созваниваемся несколько раз в день. Мама и сестра дома, в 25 минутах езды от центра Киева. Сейчас к ним приехали другие родственники, которые 4 дня провели в подвале. Они не выехали из Украины, потому что это их родина, их земля, их дом. Я сам хотел бы присоединиться к ним. Зачем им бежать?" – сказал Шевченко.

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Андрей Николаевич также обратил внимание на ложь агрессора:

Это не конфликт и не спецоперация, как подают в России. Это агрессия. Преступление против мирных жителей. Никто до последнего не хотел верить, что такое может случиться. Мы представить не могли, что Россия такое сделает. Это все казалось нереальным.

Шевченко заявил, что неоднократно размышлял над возвращением в Украину, однако сейчас это невозможно: "Страну закрыли мгновенно. Аэропорты бомбили первыми. Поэтому я решил защищать страну тем, чем могу. Рассказываю миру, кто мы и как мы страдаем. Помогаю жертвам войны и беженцам".

Шевченко совместно с фондом GoFundMe собрал 343 тысяч евро для Красного Креста. Организация Milan Foundation выставила на продажу копии футболок из победного финала Лиги чемпионов-2003:

Мой друг Джорджо Армани позвонил по телефону и лично взялся за дело. Я говорил с мэрами Флоренции и Милана. Надеюсь вскоре объявить еще одну инициативу. Милан – мой второй дом. Это очень щедрый город. Я уверен, что Милан примет многих беженцев из Украины.

Также легендарный украинский футболист отметил действия Президента Украины:

Зеленский справляется очень мужественно. Он сплотил вокруг себя украинцев.

Экс-тренер сборной Украины выразил четкую позицию Украины: "Мы хотим мира. Но если сдадимся сейчас – потеряем нашу свободу. Мы боремся за нашу свободу, за наши права. Украина хочет сближения с Европой. Мы ни на кого не нападали, мы просто защищаемся".