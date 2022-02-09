На думку журналіста Ігоря Циганика, Віталій Миколенко – дуже якісний футболіст, який швидко проявить себе в АПЛ. Відхід Рафаеля Бенітеса не створив йому жодних проблем – Френк Лемпард, який очолив "ірисок", теж повністю покладається на українського таланта.

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Він буде грати. І з кожним матчем буде грати все краще, і краще, і краще. Колись ви згадаєте мої слова, але я думаю, що це майбутній капітан збірної України,

– сказав Циганик.

Нагадаємо, Евертон придбав Віталія Миколенка в Динамо за понад 20 мільйонів євро. Виплату розбили на частини, кияни погодилися на таку схему отримання грошей.

Українець швидко завоював місце у стартовому складі та отримав схвальні відгуки від преси та вболівальників. Перед грою з Ньюкаслом він здав позитивний тест на коронавірус, тому був змушений пропустити матч 24 туру АПЛ.