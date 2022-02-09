По мнению журналиста Игоря Цыганика, Виталий Мыколенко – очень качественный футболист, который быстро проявит себя в АПЛ. Уход Рафаэля Бенитеса не создал ему никаких проблем – возглавивший "ирисок" Фрэнк Лэмпард тоже полностью полагается на украинского таланта.

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Он будет играть. И с каждым матчем будет играть все лучше, и лучше и лучше. Когда-нибудь вы вспомните мои слова, но я думаю, что это будущий капитан сборной Украины,

– сказал Цыганык.

Напомним, Эвертон приобрел Виталия Мыколенко у Динамо за более чем 20 миллионов евро. Выплату разбили на части, киевляне согласились на такую схему получения денег.

Украинец быстро завоевал место в стартовом составе и получил положительные отзывы от прессы и болельщиков. Перед игрой с Ньюкаслом он сдал положительный тест на коронавирус, поэтому вынужден был пропустить матч 24 тура АПЛ.