На думку відомого українського тренера та експерта Олега Федорчука, сенсаційний перехід Супряги у Сампдорію може мати погане завершення. Форвард не зумів проявити себе у чемпіонаті України, тому надія на його прогрес у Серії А вкрай низька.

До речі Це була виховна заміна, – тренер Сампдорії прокоментував неоднозначний дебют Супряги у Серії А

Владислав вийшов на поле у першому ж матчі своєї нової команди – тренер випустив його на 36-й хвилині замість травмованого Габб'ядіні. Втім, вже на 58-й хвилині українець покинув поле, а на його місце вийшов Конті, який майже одразу забив гол.

Це катастрофа. Він зробив помилку, перейшовши відразу до Сампдорії. Можливо, це і демонстрація тренера, що Супряга йому не потрібний. Ми ж не знаємо, хто його запрошував, та на яких умовах,

– припускає Федорчук.

Угода про оренду з правом викупу між Динамо та Сампдорією розрахована на 1,5 року. Супрязі залишається лише важко працювати та доводити свою конкурентоспроможність у чемпіонаті Італії.