УАФ досі не призначила нового головного тренера збірної України, а вже через два тижні команді грати матчі відбору на ЧС-2022. Така ситуація не подобається коментатору та експерту телеканалів "Футбол" Віктору Вацку.

На думку Вацка, в УАФ було відомо, що 31 липня в Шевченка завершується контракт, тому вже 25 числа мала бути готова заміна. А через погану роботу футбольних чиновників "жовто-сині" за два тижні перед матчами з Казахстаном та Францією у відборі на ЧС-2022 залишаються без керманича.

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Те, що зараз відбувається з нашою збірною – повне фіаско УАФ. Повне фіаско. Я взагалі такої ситуації не пам'ятаю за всю історію збірної України,

– сказав Вацко.

Також коментатор переконаний, що Україна провалила відбір на чемпіонат світу в Катарі, і в нового тренера буде багато виправдань: команда погано стартувала без нього (3 очки у 3 матчах), на вересневі матчі йому забракло часу підготовки, навіть підбір гравців встигнути провести вже нереально.

"Це просто сезон знижок для нового тренера. Поставте мене тоді. Я вже відмазки знаю", – обурився Вацко.

Нагадаємо, що матчі проти Казахстану та Франції відбудуться 1 та 4 вересня. УАФ досі не призначила нового головного тренера.