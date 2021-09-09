Це була битва, а не товариський матч, – Качараба оцінив свій дебют за збірну України

Україна в спарингу розписала нічию зі збірною Чехії, втративши перемогу на останніх секундах гри. Захисник Тарас Качараба, для якого це була перший матч за "жовто-синіх", задоволений грою, але розчарований результатом.

На думку Тараса, попри товариський статус поєдинку обидва колективи були серйозно налаштовані на матч. Глядачі побачили не просто гру, а битву за переможний результат.

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Було не схоже, що це товариський матч. Була бойова зустріч. Думаю, уболівальникам сподобалося. Шкода, що не втримали перемогу. Все було в наших руках,

– сказав Качараба.

Футболіст відзначив, що в Чехії дуже добре підготовлений склад, а в "жовто-синіх" було багато дебютантів. Окрім того, у другому таймі підопічні Петракова "підсіли" фізично, завдяки чому суперник створив багато гольових моментів.

Також він додав, що не може знайти слів, аби описати дебют у збірній України, адже мріяв про це з самого дитинства.