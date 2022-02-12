Колишнього легендарного футболіста Олександра Заварова звільнили зі збірної України перед Євро-2016. На його місце у штаб Михайла Фоменка прийшов Андрій Шевченко

На думку Заварова, з ним вчинили не по-людськи. Звільнення перед Євро у Франції, де він грав та живе, стало для нього несподіванкою. Тренер переконаний – до таких моментів треба підходити інакше.

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Якось було прикро, тим більше зроблено було ніби спеціально, бо я у Франції багато років був, жив і живу там, і грав. Я не кажу, що я спокійний, але треба було по-людськи. Це буде на їхній совісті,

– сказав Заваров.

Фахівець не тримався за посаду та не ставив запитань головному тренеру національної команди Михайлу Фоменку. Неприємний осад від неочікуваного звільнення залишився, але Заваров вирішив йти далі і не згадувати про інцидент.

Нагадаємо, збірна України провалила Євро-2016. У груповому етапі "жовто-сині" не забили жодного гола та програли усі три матчі: Німеччині (0:2), Північній Ірландії (0:2) та Польщі (0:1).