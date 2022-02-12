По мнению Заварова, с ним поступили не по-человечески. Увольнение перед Евро во Франции, где он играл и живет, стало для него неожиданностью. Тренер убежден – к таким моментам нужно подходить по-другому.

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Как-то было досадно, тем более сделано было будто специально, потому что я во Франции много лет был, жил и живу там, и играл. Я не говорю, что я спокоен, но надо было по-человечески. Это будет на их совести,

– сказал Заваров.

Специалист не держался за должность и не задавал вопросы главному тренеру национальной команды Михаилу Фоменко. Неприятный осадок от неожиданного увольнения остался, но Заваров решил идти дальше и не вспоминать об инциденте.

Напомним, сборная Украины провалила Евро-2016. В групповом этапе "желто-синие" не забили ни одного гола и проиграли все три матча: Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1).