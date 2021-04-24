Трубін став ціллю топ-клубів Італії та Франції

Молодий голкіпер Шахтаря та збірної України Анатолій Трубін став бажаним гравцем для топових команд. Його успішна гра у Лізі чемпіонів привернула чимало уваги міжнародної футбольної спільноти.

Відомий футбольний агент Алекс Великих розкрив деталі зацікавленості європейських грандів у послугах Анатолія Трубіна.

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"Успішна гра в Лізі Чемпіонів, яку провів Трубін, скориставшись наданим клубом шансом, підвищила інтерес до молодого таланта.

Реальна зацікавленість топ-клубів Італії і Франції до українця є фактом. Також фактом є і те, що Шахтар навряд чи захоче розлучатися найближчим часом з цим талантом", – сказав Великих.

Раніше активний інтерес до Трубіна проявляли Мілан та Інтер. Контракт футболіста з Шахтарем розрахований до літа 2014 року. Портал Transfermarkt оцінює таланта у 7 мільйонів євро. З 26 матчів у цьому сезоні 12 Трубін відстояв на "нуль".



