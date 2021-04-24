Молодой голкипер Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин стал желанным игроком для топовых команд. Его успешная игра в Лиге чемпионов привлекла немало внимания международной футбольной общественности.

Известный футбольный агент Алекс Великих раскрыл детали заинтересованности европейских грандов в услугах Анатолия Трубина.

Интересно Лунин мог стать заменой легендарного Буффона в Ювентусе

"Успешная игра в Лиге Чемпионов, которую провел Трубин, воспользовавшись предоставленным клубом шансом, повысила интерес к молодому таланту.

Реальная заинтересованность топ-клубов Италии и Франции в украинце остается фактом. Также фактом является и то, что Шахтер вряд ли захочет расставаться в ближайшее время с этим талантом", – сказал Великих.

Ранее активный интерес к Трубину проявляли Милан и Интер. Контракт футболиста с Шахтером рассчитан до лета 2014 года. Портал Transfermarkt оценивает таланта в 7 миллионов евро. Из 26 матчей в этом сезоне 12 Трубин отстоял на "ноль".



