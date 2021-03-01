Трубін чи Пятов: Каштру визначив головного кіпера Шахтаря

Наставник донецького Шахтаря Луїш Каштру розповів про конкуренцію на позиції голкіпера у донецькому клубі.

За словами Луїша Каштру, наразі основним є молодий Анатолій Трубін, але Андрій Пятов є фантастичним професіоналом та адекватно реагує на ситуацію.

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"Пятов професіонал і фантастичний гравець, він приклад для України, Шахтаря і всіх нас. Все те, що він зумів показати – гідне поваги.

Він реагує на нинішню ситуацію як чоловік, прекрасно розуміє, що Анатолій Трубін добре працює, як і всі інші воротарі. Але на цей момент вибрали Трубіна, і він поважає наш вибір, приймає як належне. Це не та річ, яка змушує Андрія хвилюватися, тому що він можна сказати "еталон", – сказав Каштру після матчу проти Зорі.

Зазначимо, що востаннє Пятов захищав ворота Шахтаря наприкінці жовтня, у виїзному матчі Ліги чемпіонів проти Борусії Менхенгладбах.