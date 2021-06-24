Наставник Швеції задоволений тим, як його команда проявила себе на стадії групового етапу. Йому вдалося зібрати колектив, який складається з воїнів, що жертвують один за одного.

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Зараз Андерссон піклується про відновлення гравців, а до матчу з Україною розпочне підготовку пізніше.

Завжди добре мати більше часу на підготовку. Зараз найголовніше – це відновлення, достатня кількість рідини та допомога організму відновитися. У суботу ми почнемо думати про суперника в плей-офф. Потрібно накопичити достатньо енергії для цієї гри, – сказав він.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 між Швецією та Україною відбудеться 29 липня.