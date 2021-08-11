Затяжна історія з призначенням нового головного тренера збірної України добігає кінця. Вже завтра команда має остаточно отримати нового тренера.

Залишилося дві кандидатури на посаду головного тренера збірної України – Сергій Ребров та Олександр Петраков. Доля першого майже визначена – Аль-Айн навідріз відмовляється відпускати фахівця.

До речі Маркевич розповів, чим займається після відходу з УАФ – тренер образився через збірну

Відтак, завтра УАФ має оголосити Олександра Петракова новим тренером національної команди. Скоріш за все, він отримає приставку в.о., а його робота триватиме до завершення кваліфікації на ЧС-2022, тобто до 2022 року.

Фахівець погодився на такі умови. Відтак, справа залишилась за виконкомом УАФ.

Нагадаємо, Петраков переміг на чемпіонаті світу зі збірною U-20, а зараз він тренує команду U-19.