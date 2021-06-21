Експерт переконаний, що жодну з команд сьогодні не влаштує нічийний результат, тож обидві збірні гратимуть лише на перемогу.

Цікаво Україна – Австрія: Шевченко оголосив заявку на матч

Разом з тим, його колеги повідомили, що у таборі Австрії не надто хороша атмосфера. Це не робить Україну фаворитом матчу, але збільшує шанси на успіх.

Я спілкувався з австрійськими журналістами. Є інформація, що всередині колективу у збірній Австрії є непорозуміння між гравцями і тренером, що може зіграти нам на руку. Для України це плюс. Алаба у збірній грає не на своїй позиції, для України це теж плюс. Нехай і в матчі з Україною грає там само, адже в Баварії він грає на небезпечнішій позиції для команди, що обороняється, – сказав він.

Нагадаємо, вирішальний матч за вихід у раунд плей-оф між Україною та Австрією відбудеться сьогодні, 21 червня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:00.