Эксперт убежден, что ни одну из команд сегодня не устроит ничейный результат, поэтому обе сборные будут играть только на победу.

Интересно Украина – Австрия: Шевченко объявил заявку на матч

Вместе с тем, его коллеги сообщили, что в лагере Австрии не слишком хорошая атмосфера. Это не делает Украину фаворитом матча, но увеличивает шансы на успех.

Я общался с австрийскими журналистами. Есть информация, что внутри коллектива у сборной Австрии есть недоразумения между игроками и тренером, которые могут сыграть нам на руку. Для Украины это плюс. Алаба в сборной играет не на своей позиции, для Украины это тоже плюс. Пусть и в матче с Украиной играет там же, ведь в Баварии он играет на более опасной позиции для обороняющейся команды, – сказал он.

Напомним, решающий матч за выход в раунд плей-офф между Украиной и Австрией состоится сегодня, 21 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.