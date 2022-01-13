Талановитий нападник Владислав Супряга після переходу в Динамо почав здавати позиції. У столичному гранді він практично не має ігрового часу.

На думку колишнього тренера Динамо Олександра Хацкевича, Супряга ще молодий футболіст, в якого є шанс реалізувати свій потенціал на повну. Але для цього йому потрібні зміни.

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Влад ще молодий хлопець, йому треба стиснути зуби та працювати. Можливо, йому треба змінити команду, чемпіонат чи агента, але це другорядні чинники. Насамперед треба почати з себе,

– переконаний Хацкевич.

Також фахівець стурбований трансферними чутками навколо Владислава, які можуть лише бентежити футболіста. У ЗМІ лунає інформація про інтерес від Сампдорії та Болоньї, але далі чуток справа не заходить.

Якщо є трансфер, він відбувається тихо. А агентські ігри ще більше вибивають з колії футболіста. Супрягою цікавилася Болонья, цікавиться Сампдорія, а в результаті він ні там, ні там, і в Динамо теж не грає,

– додав Хацкевич.

Нагадаємо, 21-річний Супряга втратив довіру Мірчі Луческу та практично не виходить на футбольне поле. Портал Transfermarkt оцінює його у 4 мільйони євро, але наразі немає клубу, який готовий викладати таку суму за таланта, в якого немає ігрової практики.