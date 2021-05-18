Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів кумедний діалог з Миколою Шапаренком. У таборі збірної панує чудова атмосфера.

Шапаренко отримав кумедне підбадьорення від Шевченка під час відновлювальних процедур на тренуванні збірної.

Цікаво Стало відомо, де збірна України проведе спаринги напередодні Євро-2020

"Коктейльчик теж поставити?", – запитав Шевченко та підклав Шапаренку під шию спеціальну подушку. "Якщо треба буде прикурити – покличеш", – зі сміхом додав тренер збірної.

Нагадаємо, збірна України вже готується до Євро-2020 у Харкові.