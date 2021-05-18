Треба буде прикурити – покличеш: Шевченко кумедно опікується Шапаренком – відео

18 травня 2021 , 08:28
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Джерело:

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів кумедний діалог з Миколою Шапаренком. У таборі збірної панує чудова атмосфера.

Шапаренко отримав кумедне підбадьорення від Шевченка під час відновлювальних процедур на тренуванні збірної.

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"Коктейльчик теж поставити?", – запитав Шевченко та підклав Шапаренку під шию спеціальну подушку. "Якщо треба буде прикурити – покличеш", – зі сміхом додав тренер збірної.

Нагадаємо, збірна України вже готується до Євро-2020 у Харкові. 

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Автор: Ярослав Сиваківський