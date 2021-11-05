Травма Ярмоленка: який стан футболіста перед приїздом у збірну на вирішальний матч проти Боснії

Вже 8 листопада збірна України почне збір перед фінальним матчем групового етапу відбору на чемпіонат світу. Андрій Ярмоленко отримав травму перед самісіньким вояжем у збірну.

На щастя, травма в Андрія Ярмоленка не критична. Головний тренер команди Девід Мойєс збирається залучити українця до матчу проти Ліверпуля, який відбудеться у неділю, 7 листопада.

Цікаво Я люблю Україну, – зірковий Воронін, який працює у Москві, мріє про повернення додому

Лікарі діагностували у капітана збірної України легкий забій, тому форма Ярмоленка перед матчами за "жовто-синіх" не має сильно постраждати.

Нагадаємо, 11 листопада підопічні Петракова зіграють товариський матч проти Болгарії, а матч проти Боснії відбудеться у Сараєво 16 листопада.

Для того, щоб гарантовано продовжити боротьбу за путівки на чемпіонат світу в Катарі, нам потрібно лише перемагати.