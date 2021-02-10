Травма Ярмоленка: Мойєс повідомив деталі пошкодження українця

Український вінгер Андрій Ярмоленко через ушкодження у матчі з Манчестер Юнайтед найближчим часом не зможе допомогти своїй команді.

Наставник Вест Хема Девід Мойєс поділився враженнями від матчу проти Манчестер Юнайтед та прокоментував травму Андрія Ярмоленка.

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"Ми грали погано в першому таймі, у нас не було багато можливостей для загострення. Однак після перерви все стало краще. На жаль, Ярмоленку довелося покинути поле через травму, що не дало можливості побачити, чи можемо ми бути трохи кращими.

У Огбонна травма щиколотки, Ярмоленко трохи розтягнув зв'язки коліна, тому завтра ми оцінимо важкість цих ушкоджень. Сподіваюся, все не так і погано.

За останні кілька тижнів ми стали свідками деякого збільшення кількості травм. Це частина футболу, коли завжди хтось може травмуватися. Як я вже сказав раніше, зараз ми спостерігаємо збільшення кількості ушкоджень через графік", – сказав фахівець.