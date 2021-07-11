Трансфер Супряги в Дженоа може зірватися – на перешкоді фінансові апетити Динамо
Джерело:Tribuna
Трансфер Владислава Супряги в Дженоа може не відбутися. Чемпіон молодіжного чемпіонату світу ризикує втратити перспективну кар'єрну можливість.
Дженоа поставила на паузу переговори з Динамо щодо трансферу нападника Владислава Супряги. Причина – фінансові вимоги київського клубу.
До теми Яремчук погодився на перехід у новий клуб, – ЗМІ
Наразі перемовини зайшли у глухий кут. Динамо хоче отримати більшу частину грошей за футболіста одним траншем, клуб з Генуї наполягає на розстрочці у кілька років.
Повідомляється, що Дженоа розраховує на придбання Владислава, але чекає на поступки з боку київського клубу.
У сезоні 2020/21 Супряга взяв участь у 31 матчі, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до 31 грудня 2025 року.Я провів п’ять років у збірній, треба спокійно оцінити майбутнє, – Шевченко про роботу в клубі