Дженоа поставила на паузу переговори з Динамо щодо трансферу нападника Владислава Супряги. Причина – фінансові вимоги київського клубу.

До теми Яремчук погодився на перехід у новий клуб, – ЗМІ

Наразі перемовини зайшли у глухий кут. Динамо хоче отримати більшу частину грошей за футболіста одним траншем, клуб з Генуї наполягає на розстрочці у кілька років.

Повідомляється, що Дженоа розраховує на придбання Владислава, але чекає на поступки з боку київського клубу.

У сезоні 2020/21 Супряга взяв участь у 31 матчі, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до 31 грудня 2025 року.