Трабзонспор готує пропозицію щодо Довбика: турецький клуб продумав декілька варіантів

Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик скоро може змінити клуб. За футболіста розгорілася справжня боротьба.

Турецький Трабзонспор вже готує офіційну пропозицію трансферу Артема Довбика. В офіс СК Дніпро-1 незабаром надійде відповідний документ.

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Зазначається, що для Трабзонспора Артем наразі є пріоритетним варіантом, від якого клуб може відмовитись лише в тому випадку, якщо дніпряни занадто піднімуть цінник. Раніше у ЗМІ потрапляла інформація, що ціна Довбика складе щонайменше 5 мільйонів євро.

Якщо переговори про купівлю 24-річного українця підуть невдало, то запасним варіантом для турецького клубу є повернення у команду норвезького нападника Александера Сьорлота з РБ Лейпциг.

Зазначимо, що після Євро-2020 та переможного гола у ворота Швеції в 1/8 фіналу турніру інтерес до Артема проявляли Гент, Андерлехт, Реал Сосьєдад, Марсель, Торіно, а також Динамо та Шахтар.