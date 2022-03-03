"Толіку, як так? Ти ж із України. Як ти можеш мовчати та продовжувати там працювати? Ми ж разом за одну збірну грали, одягали з гордістю цю футболку, співали гімн, вигравали та програвали. А зараз ти просто мовчиш? Толіку, як ти будеш із цим жити?" – написав Левченко.

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Нагадаємо, Анатолій Тимощук залишається чи не єдиним українцем з футбольного світу, який продовжує працювати в Росії після цинічного акту агресії РФ проти України. Тимощук входить до тренерського штабу Сергія Сємака у пітерському Зеніті.

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