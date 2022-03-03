"Толик, как так? Ты же из Украины. Как ты можешь молчать и продолжать там работать? Мы же вместе за одну сборную играли, надевали с гордостью эту футболку, пели гимн, выигрывали и проигрывали. А сейчас ты просто молчишь? Толик, как ты будешь с этим жить?" – написал Левченко.

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Напомним, Анатолий Тимощук остается едва ли не единственным украинцем из футбольного мира, который продолжает работать в России после циничного акта агрессии РФ против Украины. Тимощук входит в тренерский штаб Сергея Семака в питерском Зените.