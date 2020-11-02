Нещодавно Андрій Шевченко назвав імена 32 футболістів, які готуватимуться до трьох заключних поєдинків національної збірної у цьому році. Очікується, що ближче до зборів цей список буде скорочено. До першого з трьох листопадових матчів залишається обмаль часу. Як минув тиждень для наших збірників - читайте нижче.

У понеділок стало відомо, що Георгій Бущан та Віталій Миколенко здали позитивні тести на коронавірус, відтак пропустили матчі "Динамо" з "Ференцварошем" (2:2) та СК "Дніпро-1" (2:1). Вперше за кілька тижнів повернувся у ворота "Шахтаря" Андрій Пятов. Роботи у дербі з "Маріуполем" (4:1) кіпер мав небагато, а єдиний гол пропустив після виходу віч-на-віч із маріупольцем Сергієм Горбуновим. З аналогічним рахунком переміг "Реал" Андрія Луніна – постраждала "Уеска". Українець спостерігав за грою з лави запасних.

Луїш Каштру дав відпочити Віктору Корнієнку, який на тижні підписав 5-річний контракт з "Шахтарем", а також Валерію Бондарю і Марлосу.

Вони провели у вівторок важкий поєдинок у Лізі чемпіонів з "Інтером" (0:0). Зате проти "Маріуполя" у старті вийшли Микола Матвієнко (оформив асист) і Тарас Степаненко, а на заключні 20 хвилин з'явився Жуніор Мораєс. У загальній групі вже тренується Віктор Коваленко і потенційно може зіграти у вівторок проти менхенгладбахської "Борусії". Все ще поза обоймою "гірників" перебуває Сергій Кривцов.

У середу динамівці втратили перемогу у важливому двобої з "Ференцварошем" (2:2), а у суботу не без проблем здолали СК "Дніпро-1" (2:1). Мірча Луческу не суттєво змінював склад, тому участь в обидвох зустрічах взяли Ілля Забарний, Денис Попов, Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков та Владислав Супряга. Лише у матчі Ліги чемпіонів зіграв Микола Шапаренко через вилучення в минулому турі УПЛ. Головні аспекти гри киян на тижні - два голи Циганкова і вилучення Сидорчука.

Олександр Тимчик – ще один динамівець, викликаний Шевченком, перебуває у лазареті.

Продовжує вперто ігнорувати Євгена Чеберка наставник австрійського ЛАСКа Домінік Тальгаммер. Команда з Лінца двічі перемогла на тижні ("Лудогорець" у Лізі Європи (4:3) і "Штурм" в чемпіонаті (2:0), проте українець залишався стороннім спостерігачем.

Юхим Конопля відіграв усі 90 хвилин у битві "Десни" та "Олександрії" (2:2). Перший гол чернігівці забили з пенальті, який майстерно намалював гравець збірної України.

Весь матч за "Брюгге" провів Едуард Соболь – його команда не втримала перевагу у два м'ячі в дуелі з "Мехеленом" (2:2). Перший пропущений гол прийшов з флангу українця. Оборонець бельгійського "Андерлехта" Богдан Михайліченко на початку тижня здав позитивний тест на COVID-19. "Кортрейк" Євгена Макаренка зіграє сьогодні ввечері проти "Зульте-Варагема".

Героєм всього тижня можна сміливо називати форварда "Гента" Романа Яремчука. Найбільш українська команда Бельгії ще до перерви забила чотири "сухі" голи у ворота "Васланд-Беверена" і тріумфувала в підсумку 4:1. Насправді все почалося з голу п’ятою у виконанні Романа, втім рефері його скасував через порушення правил. Проте згодом Яремчук видав неймовірний відрізок – з 29-ї по 44-ту хвилини українець оформив хет-трик.

Ігор Харатін та Олександр Зубков вийшли у старті "Ференцвароша" на поєдинок з "Динамо" (2:2). У суботу команда Сергія Реброва знову зіграла внічию – на виїзді "Фраді" розійшлися миром 1:1 з найближчим переслідувачем "Фехерваром" Івана Петряка. Харатін зіграв 88 хвилин, а Зубков вийшов на заключні 17 хвилин. Перший запам'ятався тим, що виніс м'яч з лінії воріт, а другий – дальнім ударом зі штрафного на 90-й хвилині, з яким ледве впорався кіпер.

Два матчі на тижні зіграв Руслан Маліновський. Спочатку українець провів 12 хвилин проти "Аякса" (2:2) в Лізі чемпіонів, а на вихідних допоміг своїй "Аталанті" на виїзді перемогти "Кротоне" (2:1). Наш земляк оформив гольову передачу, провів класний матч і був ключовим виконавцем своєї команди за 89 проведених хвилин.

Пас Руслана – на 01:00 відео

Повернувся у гру Олександр Зінченко – у протистоянні з "Марселем" (3:0) наш збірник вийшов у старті і відіграв 68 хвилин. Поєдинок АПЛ у суботу він провів на лаві запасних. Свої 16 хвилин отримав Андрій Ярмоленко. Вже після його виходу на поле "Вест Хем" пропустив від "Ліверпуля" вирішальний гол (1:2).

Радіємо за Євгена Шахова, який відіграв весь матч АЕК – ОФІ (2:1) і приніс перемогу господарям ефектним голом. Для українця це перша результативна дія у складі нової команди.

Гол Євгена – на 01:10 відео