Недавно Андрей Шевченко назвал имена 32 футболистов, которые будут готовиться к трем заключительным поединкам национальной сборной в этом году. Ожидается, что ближе к сборам этот список будет сокращен. До первого из трех ноябрьских матчей остается мало времени. Как прошла неделя для наших сборников - читайте ниже.

В понедельник стало известно, что Георгий Бущан и Виталий Миколенко сдали положительные тесты на коронавирус, а затем пропустили матчи "Динамо" с "Ференцварошем" (2:2) и СК "Днепр-1" (2:1). Впервые за несколько недель вернулся в ворота "Шахтера" Андрей Пятов. Работы в дерби с "Мариуполем" (4:1) кипер имел немного, а единственный гол пропустил после выхода один на один с мариупольцем Сергеем Горбуновым. С аналогичным счетом победил "Реал" Андрея Лунина - пострадала "Уэска". Украинец наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Луиш Каштру дал отдохнуть Виктору Корниенко, который на неделе подписал 5-летний контракт с "Шахтером", а также Валерию Бондарю и Марлосу.

Они провели во вторник тяжелый поединок в Лиге чемпионов с "Интером" (0:0). Зато против "Мариуполя" в старте вышли Николай Матвиенко (оформил ассист) и Тарас Степаненко, а на заключительные 20 минут появился Жуниор Мораес. В общей группе уже тренируется Виктор Коваленко и потенциально может сыграть во вторник против менхенгладбахской "Боруссии". Все еще вне обоймы "горняков" находится Сергей Кривцов.

В среду динамовцы упустили победу в важном поединке с "Ференцварошем" (2:2), а в субботу не без проблем одолели СК "Днепр-1" (2:1). Мирча Луческу не существенно менял состав, поэтому участие в обеих встречах приняли Илья Забарный, Денис Попов, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Владислав Супряга. Только в матче Лиги чемпионов сыграл Николай Шапаренко из-за удаления в прошлом туре УПЛ. Главные аспекты игры киевлян на неделе – два гола Цыганкова и удаление Сидорчука.

Александр Тимчик – еще один динамовец, вызванный Шевченко, находится в лазарете.

Продолжает упорно игнорировать Евгения Чеберка наставник австрийского ЛАСКа Доминик Тальгаммер. Команда из Линца дважды победила на неделе ("Лудогорець" в Лиге Европы (4:3) и "Штурм" в чемпионате (2:0), однако украинец оставался сторонним наблюдателем.

Ефим Конопля отыграл все 90 минут в битве "Десны" и "Александрии" (2:2). Первый гол черниговцы забили с пенальти, который мастерски нарисовал игрок сборной Украины.

Весь матч за "Брюгге" провел Эдуард Соболь - его команда не удержала преимущество в два мяча в дуэли с "Мехеленом" (2:2). Первый пропущенный гол пришел с фланга украинца. Защитник бельгийского "Андерлехта" Богдан Михайличенко в начале недели сдал положительный тест на COVID-19. "Кортрейк" Евгения Макаренко сыграет сегодня вечером против "Зульте-Варагема".

Героем всей недели можно смело называть форварда "Гента" Романа Яремчука. Наиболее украинская команда Бельгии еще до перерыва забила четыре "сухих" гола в ворота "Васланд-Беверена" и победила в итоге 4:1. На самом деле все началось с гола пяткой в исполнении Романа, впрочем, рефери его отменил из-за нарушения правил. Однако впоследствии Яремчук выдал невероятный отрезок с 29-й по 44-ю минуты украинец оформил хет-трик.

Игорь Харатин и Александр Зубков вышли в старте "Ференцвароша" на поединок с "Динамо" (2:2). В субботу команда Сергея Реброва вновь сыграла вничью - на выезде "Фради" разошлись миром 1:1 с ближайшим преследователем "Фехерваром" Ивана Петряка. Харатин сыграл 88 минут, а Зубков вышел на заключительные 17 минут. Первый запомнился тем, что вынес мяч с линии ворот, а второй – дальним ударом со штрафного на 90-й минуте, с которым едва справился кипер.

Два матча на неделе сыграл Руслан Малиновский. Сначала украинец провел 12 минут против "Аякса" (2:2) в Лиге чемпионов, а на выходных помог своей "Аталанте" на выезде победить "Кротоне" (2:1). Наш земляк оформил голевую передачу, провел классный матч и был ключевым исполнителем своей команды за 89 проведенных минут.

Пас Руслана – на 01:00 видео

Вернулся в игру Александр Зинченко – в противостоянии с "Марселем" (3:0) наш сборник вышел в старте и отыграл 68 минут. Поединок АПЛ в субботу он провел на скамейке запасных. Свои 16 минут получил Андрей Ярмоленко. Уже после его выхода на поле "Вест Хэм" пропустил от "Ливерпуля" решающий гол (1:2).

Радуемся за Евгения Шахова, который отыграл весь матч АЕК-ОФИ (2: 1) и принес победу хозяевам эффектным голом. Для украинца это первое результативное действие в составе новой команды.

Гол Евгения-на 01:10 видео