Так мучитись може тільки Україна, – творець "каждої п'ятниці" Кополовець незадоволений збірною
Джерело:Footboom
Вже сьогодні, 4 вересня, збірна України зіграє проти Франції у рамках відбору на ЧС-2022. Завдання потрапляння на Мундіаль ускладнила нічия з Казахстаном.
На думку Кополовця, матч проти Казахстану був цілком виграшний, і нічийний результат – провина самих гравців. Наша команда втратила дуже багато гольових нагод, які могли вирішити долю матчу задовго до фінального свистка.
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Ще раз кажу – забивайте другий гол, і це, фактично, все, адже він просто морально доб’є суперника. Втратити купу таких моментів, які в нас були. І казахи, які два моменти створили, фактично, з нічого – і забили. Дуже прикро, адже так мучитися в такому виграшному матчі і зводити такі ігри внічию – це може тільки Україна,
– сказав Кополовець.
Також він зазначив, що звинувачувати тренера команди Олександра Петракова не варто, адже в команди було багато моментів, що означає, що він обрав правильну тактику та план на гру.
Разом з тим він закликає "жовто-синіх" не опускати руки та показати проти Франції свою найкращу гру, щоб у підсумку таки завоювати бажані путівки на чемпіонат світу.У Караваєва полетіло дуже багато стріл, – Петраков розповів про стан антигероя і заміну Зінченка