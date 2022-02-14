Сампдорія на виїзді мінімально програла Мілану. Навіть кадровий голод не змусив наставника гостей Марко Джампаоло випустити Владислава Супрягу.

Мілан забив швидкий гол, тому Сампдорія всю гру мусила думати про те, щоб відігратися. Втім, з підсиленням атаки команда мала проблеми – Фабіо Квальярелла не грав місяць, а Себастьян Джовінко лише нещодавно перейшов у Сампдорію.

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На лаві запасних був і українець Владислав Супряга, але випускати його на такий відповідальний матч фахівець не став.

Є Супряга, але у нього проблеми з акліматизацією та формою. Ми боролися гідно, мої хлопці виглядали добре,

– сказав Джампаоло.

У попередньому матчі проти Сассуоло Супряга вийшов на заміну, але тренер зняв його з поля вже через 30 хвилин. Він нарікав на те, що футболіст не знає мови, тому не може зрозуміти тренерських настанов.

Оренда Супряги розрахована на 1,5 року. В Динамо він не мав ігрового часу, тому перехід в Італію може стати рятівним для його кар'єри.