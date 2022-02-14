Мілан забив швидкий гол, тому Сампдорія всю гру мусила думати про те, щоб відігратися. Втім, з підсиленням атаки команда мала проблеми – Фабіо Квальярелла не грав місяць, а Себастьян Джовінко лише нещодавно перейшов у Сампдорію.

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На лаві запасних був і українець Владислав Супряга, але випускати його на такий відповідальний матч фахівець не став.

Є Супряга, але у нього проблеми з акліматизацією та формою. Ми боролися гідно, мої хлопці виглядали добре,

– сказав Джампаоло.

У попередньому матчі проти Сассуоло Супряга вийшов на заміну, але тренер зняв його з поля вже через 30 хвилин. Він нарікав на те, що футболіст не знає мови, тому не може зрозуміти тренерських настанов.

Оренда Супряги розрахована на 1,5 року. В Динамо він не мав ігрового часу, тому перехід в Італію може стати рятівним для його кар'єри.