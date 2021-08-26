Суперники Динамо і Шахтаря, групи для Зінченка та збірників – що варто знати про жеребкування ЛЧ
Джерело:УЄФА
Сьогодні, 26 серпня, у Стамбулі відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Своїх опонентів дізнаються два українські клуби, а також команди, де виступають футболісти національної збірної: Манчестер Сіті, Реал, Аталанта та Бенфіка.
Коли відбудеться
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2021/22 розпочнеться 26 серпня о 19:00 за київським часом. Спеціальними гостями будуть Браніслав Іванович і Майкл Ессьєн. Трансляція процедури запланована на сайті УЄФА та сервісі Megogo.
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Хто бере участь
На груповому етапі зіграють 32 учасники (6 переможців кваліфікаційних раундів, зокрема Шахтар, та 26 власників прямих путівок). Всього будуть представлені команди з 15 країн. Вперше в основній стадії турніру зіграє представник Молдови. Українському тренеру Юрію Вернидубу вдалося вивести у групу тираспольський Шериф. Також своїх суперників дізнаються Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Андрій Лунін (Реал), Руслан Маліновський (Аталанта), Роман Яремчук (Бенфіка).
Склад кошиків
Перший кошик: Челсі, Вільяреал, Атлетіко, Манчестер Сіті, Баварія, Інтер, Лілль, Спортинг.
Другий кошик: Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ліверпуль, Севілья, Борусія Д.
Третій кошик: Порту, Аякс, Шахтар, РБ Лейпциг, Зальцбург, Бенфіка, Аталанта, Зеніт.
Четвертий кошик: Бешикташ, Динамо, Брюгге, Янг Бойз, Мілан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.
Формат турніру
Команди з однієї національної асоціації розводяться по різних групах. Крім того, традиційно на цьому етапі не можуть зіграти між собою українські та російські команди.
У наступний раунд виходять по дві найкращі команди з кожного квартету. Учасники, що фінішують третіми у групах, гратимуть у плей-офф Ліги Європи УЄФА.
Базові дати матчів
Тур 1: 14/15 вересня
Тур 2: 28/29 вересня
Тур 3: 19/20 жовтня
Тур 4: 2/3 листопада
Тур 5: 23/24 листопада
Тур 6: 7/8 грудня
Фінал Ліги чемпіонів 2021/2022 відбудеться 28 травня.