Колишній захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді не може знайти місце працевлаштування. Існує ймовірність, що 34-річний футболіст повісить бутси на цвях.

Схоже на те, що брестське Динамо може стати останнім клубом в кар'єрі Євгена Хачеріді. Захисник сидить без команди вже цілий рік та не отримує багато пропозицій від інших команд.

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Домовитися з Десною йому не вдалося – на заваді стали фінансові проблеми клубу. Якщо інших достойних пропозицій не буде, Хачеріді може завершити професійну кар'єру.

Наскільки я знаю, якщо через півроку-рік це все не зійдеться, то Хачеріді повісить бутси на цвях, тому що йому вже 34 роки і чим далі, тим більше він нікому не потрібен,

– сказав ведучий "ТаТоТаке" Андрій Сеньків.

Також триває суд щодо боргу білоруського Динамо перед футболістом. Клуб з Бреста винен Хачеріді мільйон доларів, але віддавати його не збирається. Юрист Хачеріді Ілля Скоропашкін повідомив, що рішення має бути відоме до 31 травня 2022 року.

Нагадаємо, з 2007 по 2018 рік Хачеріді захищав кольори київського Динамо. Потім були нетривалі виступи за ПАОК та Динамо Брест.