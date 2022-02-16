Похоже, что брестское Динамо может стать последним клубом в карьере Евгения Хачериди. Защитник сидит без команды целый год и не получает много предложений от других команд.

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Договориться с Десной ему не удалось – помешали финансовые проблемы клуба. Если других предложений не будет, Хачериди может завершить профессиональную карьеру.

Насколько я знаю, если через полгода-год все это не сойдется, то Хачериди повесит бутсы на гвоздь, потому что ему уже 34 года и чем дальше, тем больше он никому не нужен,

– сказал ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

Также идет суд по долгу белорусского Динамо перед футболистом. Клуб из Бреста должен Хачериди миллион долларов, но отдавать его не собирается. Юрист Хачериди Илья Скоропашкин сообщил, что решение должно быть известно до 31 мая 2022 года.

Напомним, с 2007 по 2018 год Хачериди защищал цвета киевского Динамо. Затем были непродолжительные выступления за ПАОК и Динамо Брест.