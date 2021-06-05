Судаков прокоментував своє сенсаційне потрапляння в заявку збірної на Євро-2020

5 червня 2021 , 11:20
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Джерело:

ТК Футбол

Хавбек збірної України Георгій Судаков завдячує потраплянню в фінальний список на континентальну першість своїй наполегливій роботі.

18-річний футболіст був здивований тим, що потрапив у список виконавців, які будуть захищати кольори збірної на Євро-2020.

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Разом з тим молодий хавбек не зважає на критику та розмови про те, що його місце у заявці несправделиве. 

Зрозуміло, що ніхто не вірив, всі думали, що я поїду додому. Я завдяки своїй праці і роботі потрапив у заявку. Я навіть не міг подумати, що мене можуть викликати в розширений список, а не те, щоб грати на чемпіонаті Європи. Проте життя змінюється дуже різко і не завжди встигаєш зрозуміти, що відбувається, але завдяки важкій праці виходить, – сказав Судаков.

Півзахисник Шахтаря дебютував у футболці збірної України у матчі проти Бахрейну, а в контрольному поєдинку проти Північної Ірландії вийшов на заміну на 72-й хвилині.

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Автор: Ярослав Сиваківський