Судаков прокоментував своє сенсаційне потрапляння в заявку збірної на Євро-2020

Хавбек збірної України Георгій Судаков завдячує потраплянню в фінальний список на континентальну першість своїй наполегливій роботі.

18-річний футболіст був здивований тим, що потрапив у список виконавців, які будуть захищати кольори збірної на Євро-2020.

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Разом з тим молодий хавбек не зважає на критику та розмови про те, що його місце у заявці несправделиве.

Зрозуміло, що ніхто не вірив, всі думали, що я поїду додому. Я завдяки своїй праці і роботі потрапив у заявку. Я навіть не міг подумати, що мене можуть викликати в розширений список, а не те, щоб грати на чемпіонаті Європи. Проте життя змінюється дуже різко і не завжди встигаєш зрозуміти, що відбувається, але завдяки важкій праці виходить, – сказав Судаков.

Півзахисник Шахтаря дебютував у футболці збірної України у матчі проти Бахрейну, а в контрольному поєдинку проти Північної Ірландії вийшов на заміну на 72-й хвилині.