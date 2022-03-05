Страждають невинні люди, – Гвардіола жорстко висміяв дії НАТО та Європи і підтримав Зінченка

Головний тренер Манчестер Сіті займає активну позицію у політичному житті. Зокрема, він підтримує Олександра Зінченка та Україну.

У вівторок перед кубковим матчем проти Пітерборо "містяни" провели чергову акцію, висловивши теплі слова на адресу України. Наш збірник Олександр Зінченко вивів партнерів на поле з капітанською пов'язкою.

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Зінченко неймовірно допомагає своїй країні, організовує проєкти. Він знає краще, ніж будь-хто інший, у нього там сім'я, – сказав Хосеп Гвардіола.

Також наставник Манчестер Сіті неодноразово заявляв про підтримку України. І зробив це вкотре: "Це важливо, але, зрештою, це просто жест. У всьому світі намагаються щось робити. Політики можуть цього уникнути. Це відбувається тому, що вони абсолютні невдахи. Тому, що вони не в змозі це зробити. Це трапляється там, де страждають невинні люди. НАТО і європейські країни – невдахи".

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